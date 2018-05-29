С карты исчез один из Гавайских островов

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Изменение климата сказалось на географии Гавайских островов. Один из этих островов ушел под воду после катаклизма.

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США опубликовали снимки из космоса, на которых видно, что один из островов исчез под воду, а именно - «Восточный» остров. Результатом такого исчезновения стал ураган «Валака». Как отмечается, из-за изменения климата такие явления будут происходить часто.

Остров был небольшой — 1 километр на 120 метров. Из-за своих маленьких габаритов он был не пригоден для человека, однако там проживали редкие зеленые черепахи, а также тюлени-монахи, которые находились на грани вымирания. Тем не менее, остров считался вторым по величине на атолле Френч-Фригат-Шоллз — самом большом атолле Северо-Западных островов Гавайского архипелага. Он входил в Национальный морской парк Папаханаумокуакеа. Сейчас ученые подсчитывают, какой ущерб принесет для флоры и фауны ликвидация этого острова. Когда «Валака» приближался к архипелагу, семь исследователей были эвакуированы. Эксперты заявляли, что такого рода коралловые острова будут неизбежно уходить под воду. На очереди могут оказаться Мальдивы и Сейшелы.

Изменение климата также негативно сказывается на Арктике, которая становится «зеленой», потому что области, которые были заморожены десять тысяч лет назад, начинают таять.

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Автор - Константин Никитин
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