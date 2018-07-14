У китаянки перестали гнуться пальцы из-за смартфона

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В провинции Хунань в Китае стало известно о женщине с проблемой из-за зависимости от мобильного телефона.

Сообщается, что у китаянки перестали гнуться пальцы из-за смартфона, который она не выпускала из рук в течение нескольких дней. Серьёзные проблемы возникли после того, как она ушла в отпуск на неделю. Всё время она проводила с гаджетом в руке, откладывая его только во время сна.

Чуть позже она поняла, что это решение было опрометчивым - у китаянки начала болеть кисть правой руки и она поняла, что её пальцы не сгибаются, застыв в одном положении. Она сразу обратилась к специалистам за помощью, который в свою очередь диагностировали теносиновит. Это заболевание синовиальной оболочки сухожилий.

Благодаря своевременно проведённому курсу лечения подвижность пальцев вернулась. Доктор порекомендовал своей пациентке как можно больше отдыхать от мобильного телефона и откладывать его как можно чаще во избежание подобной ситуации.

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Автор - Татьяна Сазонова
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