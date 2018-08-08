Племянница Сергея Скрипаля заявила о страхе за свою жизнь

Сегодня, 10:12 \\ В мире

Родственница пострадавших после отравления нервно-паралитического вещества рассказала о своём самочувствии после произошедшего.

Так, Виктория Скрипаль заявила о страхе за свою жизнь. Это связано с тем, что девушка, которая сейчас проживает в Ярославле с мужем и детьми, не может пообщаться с родными, которые находятся на территории Великобритании. Это крайне тревожит Скрипаль, так как ей неизвестно, живы ли её близкие.

Несмотря на то, что она является не прямой родственницей Сергея Скрипаля, а его племянницей, Виктория не может спокойно спать, зная, что есть заинтересованные в её молчании люди. Она отмечает, что в Лондоне намеренно раздули скандал вокруг её дяди и сестры, так как не имеется стопроцентных доказательств достоверности их версии.

Также Виктория не понимает, каким образом у потенциальных отравителей Петрова и Боширова не было никаких признаков интоксикации, хотя они якобы плотно контактировали с "Новичком".

Ранее сообщалось, что родственники Скрипалей не исключают того, что Сергея и Юлии нет в живых, так как звонков от них не поступало ещё с июля.

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Автор - Татьяна Сазонова
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