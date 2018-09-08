Шум на концерте классической музыки спровоцировал драку

Инцидент произошел в Швеции на концерте симфонического оркестра.

Концерт классической музыки в шведском городе Мальмё окончился не овациями, а дракой.

Как стало известно причина конфликта начала зарождаться еще во время концерта. В перерыве между исполнением пятой симфонии Густава Малера девушка достала упаковку жевательной резинки, и попытки открыть пачку сопровождались шорохом и шуршанием. Мужчина, сидящий по соседству, несколько раз осуждающе глянул на девушку, но когда та не проявила никакой реакции, он просто выхватил упаковку, ставшую источником шума и швырнул ее на пол.

Тогда девушка, дождавшись окончания концерта, вспомнила об обидчике и ударила его по лицу. Удар был такой силы, что снес очки, которые были на мужчине. После этого на обидчика набросился спутник девушки и начал избиение. Так все и переросло в драку, которую удалось остановить только после того, как в конфликт начали вмешиваться другие зрители.