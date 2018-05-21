На легальном секс-курорте эскортницы потратили 61 000 часов на интим-услуги

Сегодня, 20:03 \\ В мире

Представители единственного легального борделя в США опубликовали данные по результатам работы 134 своих работниц.

 Шери Ранч Бразел является секс-курортом, который ведёт свою деятельность согласно законодательству Соединённых Штатов. Представители борделя показали статистику того, насколько часто пользуются их услугами. На данный момент в заведении работает 134 эскортницы, которые потратили на свою работу суммарно 61 000 часов за один год. Представители секс-курорта отмечают, что это время эквивалентно почти 7 годам.

Также они опубликовали статистику предпочитаемых услуг среди своих клиентов. По статистике, 78% посетителей борделя мужчины. Женщины посещают заведение ради интим-услуг в 7% случаев. Остальные посетители приезжают вместе со своим партнёром, чтобы разнообразить сексуальную жизнь. Наиболее популярной для мужчин оказалась услуга, предлагающая не только интимную близость, но и душевный разговор с партнёром. Для девушек самым прдпочительным видом услуг оказался эротический массаж.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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