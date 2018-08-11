В Японии сотрудникам будут доплачивать за сон

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В одной из азиатских стран решили материально хвалить тех, кто соблюдает здоровый образ жизни.

Так, в Японии есть фирма, которая доплачивает своим сотрудникам за здоровый сон. Для этого необходимо отдыхать не менее шести часов в сутки пять раз в неделю. В пресс-службе компании отметили, что каждый день будет оплачиваться в 100 иен. Кроме того, если человек будет спать больше назначенного времени, то он получит не 500 иен за неделю, а вдвое больше.

Если же график будет соблюдаться весь месяц, то работнику выдадут премию в ещё тысячу иен. Известно, что в фирме одним из приоритетным вопросов является здоровье её представителей с самого основания порядка пяти лет назад.

В первую очередь в компании организовали полноценное питание для сотрудников - в их распоряжении имеется целая команда по приготовлению обедов. После этого главными моментами называют взаимоотношения на рабочем месте, осмысленность деятельности и честная экономическая деятельность.

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Автор - Татьяна Сазонова
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