Канадский рэпер погиб во время съемок клипа, упав с крыла самолета

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Съемка экстремальной сцены закончилась трагедией. 

 В Канаде произошел несчастный случай во время съемок экстремальной сцены для музыкального клипа. 

Известный рэпер, которого звали Джон Мак-Мюррей лично решил исполнить крайне опасный трюк, который стоил ему жизни. 

По сюжету видео, рэпер должен был пройти по крылу самолета, который в это времени находился в воздухе. Сначала все шло хорошо, помимо этого, у исполнителя была необходимая страховка. 

Но в один момент музыкант сорвался. Как говорят агенты музыканта, он слишком долго держался за крыло в полете. Когда он понял, что ему будет лучше его отпустить, стало слишком поздно, это привело к тому, что парашют просто не успел раскрыться. 

Исполнитель получил множество серьезных травм, которые были несовместимы с жизнью. Из-за этого рэпер скончался в возрасте 34 лет. 

Напоминаем, что челябинские правозащитники ранее обвинили рэпера Оксимирона в том, что его клип спровоцировал стрельбу в Керчи.

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Автор - Тереза Кёльн
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