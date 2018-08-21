Канадский рэпер погиб во время съемок клипа, упав с крыла самолета

Съемка экстремальной сцены закончилась трагедией.

В Канаде произошел несчастный случай во время съемок экстремальной сцены для музыкального клипа.

Известный рэпер, которого звали Джон Мак-Мюррей лично решил исполнить крайне опасный трюк, который стоил ему жизни.

По сюжету видео, рэпер должен был пройти по крылу самолета, который в это времени находился в воздухе. Сначала все шло хорошо, помимо этого, у исполнителя была необходимая страховка.

Но в один момент музыкант сорвался. Как говорят агенты музыканта, он слишком долго держался за крыло в полете. Когда он понял, что ему будет лучше его отпустить, стало слишком поздно, это привело к тому, что парашют просто не успел раскрыться.

Исполнитель получил множество серьезных травм, которые были несовместимы с жизнью. Из-за этого рэпер скончался в возрасте 34 лет.

Напоминаем, что челябинские правозащитники ранее обвинили рэпера Оксимирона в том, что его клип спровоцировал стрельбу в Керчи.