В штате Миссисипи очевидцы сняли на видео сигарообразный НЛО

Жители США были шокированы, когда недавно в небе заметили инопланетный сигарообразный НЛО.

На территории американского штата Миссисипи местные жители неожиданно стали очевидцами того, как в небе пролетел огромный сигарообразный НЛО. Американцы сообщили, что объект действительно имел продолговатую форму и был черного цвета. Передвигался НЛО на низкой скорости, что позволило очевидцам снять его на видео.

Расследовать появление сигарообразного НЛО взялись исследователи из американского агентства MUFON, которые были заинтересованы данным объектом. По предварительным данным, загадочное НЛО очевидцы могли перепутать с мистическим огромным астероидом, которого ученые окрестили «черным принцем».