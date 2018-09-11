«Беспокойство во дворце»: Принц Уильям бредит умершей матерью

Принц Уильям всё чаще вспоминает свою умершею родительницу и пытается её найти в каждом встречном человеке.

Недавно в Кенсингтском дворце супружеская пара принца Уильяма и Кейт Миддлстон устраивали приём, на котором присутствовали и простые обыватели страны. Старший сын принцессы Дианы вступил в диалог с 14-летним мальчиком, жертвой насилия, который поведал королевской особе, что своё утешение он нашёл в уличных видах танцев. На что принц Уильям упомянул, что их сын Джордж, тоже обладает немалой тягой и талантом к этому виду искусства. Ребёнок с удовольствием двигается под любые мелодии, и, похоже, собирается развивать своё увлечение в дальнейшем. Принц не забыл упомянуть об особой любви своей матери, принцессы Дианы, к танцам. Смерть матери повлияла на психическое состояние обоих детей, но в дворце ходят слухи, что у принца Уильяма это доходит чуть ли не до маразма.

Ранее старший сын заявлял, что любит свою родительницу, но считает, что она была бы не лучшей бабушкой, то сегодня он почти что бредит умершей матерью. Принц сожалеет, что она не может наблюдать, как взрослеют её внуки. Также мужчина постоянно проводит параллель между своей женой и погибшей родительницей, и сравнивает с ней всех вокруг. Более того, он передаривает младшему брату когда-то подаренные матерью вещи. Говорят, что во дворце возросло беспокойство из-за чрезмерной озабоченности принца воспоминаниями об умершей матери, что приводит к сомнениям о нормальности его психического состояния.