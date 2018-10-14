«Я не закончил»: Принц Гарри не дал прервать себя во время беседы с вдовой самоубийцы

Недаром многие утверждают, что принц Гарри унаследовал чувство сострадания от своей матери – принцессы Дианы.

Во время посещения моста Харбор-Бридж в Сиднее, герцог Сассекский разговорился с одной из сопровождавшей персоной. 41-летняя Гвен Черн рассказала, что её муж – офицер австралийских спецслужб Питер Дж. Кафе служил в Камбодже, Афганистане и Ираке, а в прошлом году совершил суицид. Потрясённый принц Гарри в течении 10 минут слушал исповедь вдовы самоубийцы и искренне сочувствовал ей. Когда кто-то из его команды попытался поторопить его, он не дал прервать себя и со словами: «Я не закончил беседу», продолжил диалог.

По словам Гвен, во время общения они говорили о психическом здоровье ветеранов и о том, насколько сложно в обществе говорить о горе, потерях и самоубийствах. После смерти мужа, Гвен стала посланником Гильдии Invictus и War Widows. Социализации бывших солдат должны помочь паралимпийские игры Invictus для военнослужащих, раненных во время боевых действий. Как и в прошлом году, принц Гарри примет участие в открытии и закрытии Игр.