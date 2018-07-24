В США рассказали о новом препарате от генетических мутаций

Стало известно о появлении нового препарата, который способен полностью менять человеческое состояние здоровья.

Исследователи решили его опробовать на 7-летней жительнице США Миле Маковец, которая до 6 лет была абсолютно здоровым ребёнком, но потом ей диагностировали болезнь Баттена, которая является редким наследственным недугом.

В данной клинической ситуации клеточные структуры не избавляются от продуктов отходов, что вызывает неврологические расстройства. Очень быстро у больного этим заболеванием человека прослеживается лишение подвижности и речи, а летальный исход наступает до подросткового возраста.

Когда родители малышки узнали об этом, они впали в отчаяние, но позже специалисты рассказали им о новом препарате, который был изготовлен для влияния на генетическую мутацию Милы. Лекарство оказалось таким мощным, что симптомы болезни начали постепенно исчезать. В Университете Техаса надеются, что таким образом они разработали новую методику лечения данного недуга.