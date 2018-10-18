В Канаде наблюдается дефицит марихуаны после пяти дней с ее легализации

Большее количество магазинов уже закрылось из-за дефицита каннабиса.

В Канаде марихуана была легализована 17 октября текущего года. Как стало известно, после официального разрешения, спрос на каннабис существенно вырос, и это вызвало настоящий ажиотаж. Напоминаем, что огромные очереди стали формироваться еще за день до официального старта продаж.

Теперь сообщается, что большая часть магазинов закрылась, еще часть закроется в самое ближайшее время. Это вызвано тем, что предложение не смогло перекрыть спрос, и во многих магазинах марихуана попросту закончилась.

Как рассказывает владелец одного из подобных магазинов, возможность заказывать товар имеется не чаще, чем раз в неделю. Владелец поделился, что в его магазине товар появится не раньше пятницы. Позже он намекнул, что властям стоило бы сначала все подготовить перед принятием таких важных законов.

Также стало известно, что только за пять дней от начала продаж общая выручка от продаж марихуаны составила не менее 1,4 млн долларов.

Напоминаем, что развитие бизнеса, связанного с каннабисом, набирает популярность. Так многие известные компании высказывают интерес в создании еды и напитков с данным веществом в составе.