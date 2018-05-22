В больнице Норвегии нашли 2000 таблеток допинга

Сегодня в одном из норвежских городов было обнаружено большое хранилище запрещённых веществ для спортсменов.

Сообщается, что в Тромсе правоохранительные органы нашли 2000 таблеток допинга. На данный момент подозрение от полиции Норвегии выдвинуто двум мужчинам - сотруднику больницы и его знакомому, который в прошлом году отправил ему большую партию наркотических веществ.

Кроме таблеток, было изъято 78 ампул, которые запрещены постановлением Всемирного антидопингового агентства. Улики хранились в рабочей раздевалке университетской больницы. Сообщается, что судебное заседание по этому делу пройдёт 17 января следующего года.

Напомним, во время проведения Олимпийских игр в Пхенчхане Норвегия заняла первое место в общем зачёте медалей - спортсмены вернулись с 39 медалями. 7 из них завоевали именно жители Тромсе.