В Великобритании мужчина грабил пенсионеров с помощью кетчупа

Злоумышленник из Румынии ограбил 7 пенсионеров довольно изобретательным способом.

В Великобритании находчивый мужчина придумал необычный способ кражи.

Уроженец Румынии по имени Титус Жале выслеживал своих жертв. Когда он находил подходящую, он незаметно обливал ее кетчупом. И пока люди находились в состоянии полной растерянности, злоумышленник быстро грабил своих жертв. Чаще всего Жале совершал свои преступления по отношению к пенсионерам.

Преступник был задержан. Британская полиция установила семь полноценно совершенных краж и одну попытку совершения преступления.

На данный момент мужчина находится под стражей. Позднее он будет отправлен на родину, где и предстанет перед судом.

Тем временем в Петербурге находчивые воры буквально за пару минут ограбили магазин сотовой связи. Как стало известно, злоумышленников было несколько. Один из них разговором отвлек консультанта, пока двое быстро забирали дорогие смартфоны прямо с витрины. Преступников удалось обнаружить благодаря камере наблюдения.