Канал в США поразил зрителей компьютерными технологиями

Не так давно американских зрителей поразила графика на местном телевидении.

Напомним, канал в США под названием Weather Channel напугал зрителей во время показа репортажа об урагане "Флоренс". Тогда благодаря компьютерным технологиям журналистка, вещающая информацию, оказалась в окружении многометровой толщи воды. Отрывок из программы сразу же попал в Сеть, собрав массу репостов и комментариев на просторах Интернета.

Отмечается, что этот формат не является новым - ведущая Алисса Березняк опубликовала в Twitter видео, в котором языки всепожирающего пламени, которые были смоделированы программой.

Тогда речь шла о долине Напа, жители которой до сих пор не оправились от лесных пожаров, уничтоживших дома и массу виноградников. Также эта проблема является актуальной и для Калифорнии - там огонь унёс жизни боле десятка человек.