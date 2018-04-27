Глобальное потепление: В Арктике через айсберги пробивается растительность

На территории вечного льда начали проявляться неожиданные изменения.

Сообщается, что в Арктике начала пробиваться растительность через айсберги. Согласно заявлению исследователей из Лос-Аламосской Национальной лаборатории, причиной озеленения стало глобальное потепление, которое с каждым годом только усиливается. Данный процесс также является цикличным, так как при повышении средней температуры лёд тает, что приводит к появлению растений, которые в свою очередь также ускоряют процесс.

Учёные неоднократно заявляли и вновь напоминают, что Арктика и её экосистема являются наиболее уязвимыми местами, когда речь идёт о глобальном потеплении. Они также отмечают, что при таянии льда повышается средняя температура, а в мёрзлых слоях находится практически половина всего почвенного углерода.