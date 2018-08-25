Ученые: В канадском лесу земля начала «странно дышать»

Очевидцы заявили, что в канадском лесу земля начала «странно дышать», чем и напугала местных жителей.

Ученые из Канады на территории густого Квебекский леса зафиксировали и сняли на видео то, как земля буквально начала «странно дышать». Напуганные очевидцы были шокированы тем, как земля буквально поднимается и опускается, что создает впечатление дыхания. Однако местные ученые поспешили успокоить шокированных жителей и сообщили, что «дыхание» земли происходит из-за сильных ветров.

Полученные кадры были записаны очевидцами из Сакре-Кер во вторник, 16 октября текущего года. Ранее подобную природную аномалию уже замечали в 2015 году, однако тогда земля «дышала» не так интенсивно.