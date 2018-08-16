Рекламу детсада в Германии соцсети обвинили в нацизме

Сегодня, 16:26 \\ В мире

Детский сад является первым учебным заведением, куда ребенка могут отправить, чтобы тот получал достаточно знаний для своего развития. В таких местах детей учат не только писать и читать, а также быть добрым и уважать окружающих людей. Однако в одном из городов Германии детский сад создал рекламный буклет, который несколько возмутил общественность, после чего руководство было обвинено в нацизме со стороны соцсетей.

Kita Rabenhorst – именно этот детский сад стал причиной агрессии со стороны пользователей интернета в немецком городе Гамбурге. Услугами этого детсада прибегают состоятельные семьи. Однако в своем рекламном буклете он написал: «Малое число детей из семей мигрантов». Таким образом они хотели выделить плюсы и привлечь больше родителей с детьми. После увиденного, местные жители заявили, что для них нет никакого значения, какой национальности дети будут учиться и воспитываться вместе с их детьми.

В результате громкого высказывания публики, реклама была отредактирована. Теперь там написано: «Наш детский сад открыт для девочек и мальчиков, низких и высоких, сильных и слабых, больных и здоровых, упитанных и худых — независимо от того, немецкого они происхождения или из семей мигрантов».

Недавно в Москве объявили об открытии конференции под названием «Защитим будущее», которое состоится 29-30 октября. В эти дни эксперты будут обсуждать проблемы рассизма, антисемитизма и ксенофобии. По их мнению, жители России стали более дружелюбными, а «приезжим» в Москве стало легче.

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Автор - Константин Никитин
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