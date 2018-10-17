СМИ: Беременная Меган Маркл пожаловалась на плохое самочувствие

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Беременная Меган Маркл из-за плохого самочувствия вынуждена отказаться от нескольких мероприятий в рамках королевского тура по Австралии.

Сообщается, что герцогиня Сассекская не посетит живописные достопримечательности тропического леса острова Фрейзер, поскольку в последнее время стала плохо себя чувствовать. Медики порекомендовали Меган больше отдыхать и временно прекратить свой напряженный график австралийских путешествий с принцем Гарри.

По словам СМИ, Маркл осталась в Адмиралтейском доме вместо участия в велопробеге Invictus Games, который принц Гарри посетил в одиночестве. Известно, что пара полетит на остров Фрейзер в понедельник, как планировалось, но Меган пропустит большинство мероприятий из-за сильного токсикоза.

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Автор - Светлана Тарабан
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