Вертолет пролил 600 кг бетона

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В Японии случилось серьезное происшествие — вертолет пролил 600 кг бетона над лесистой местностью.

Японский телеканал NHK сообщает, что вертолет, принадлежавший компании Nishi Nippon Airline, которая занимается грузовыми перевозками, пролил 600 килограмм жидкого бетона на леса в префектуре Коти на юго-западной части острова Сикоку. Информации о потерпевших пока не было. По последним данным, происшествие случилось из-за технических неисправностей.

Пролитый бетон был предназначен для работы над строительством опоры линий электропередач. Смесь находилась в емкости, подвешенной на тросах. С момента посадки воздушного судна работники заметили, что крышка по неизвестной причине открылась и бетон начал выливаться на лесистые районы.

Власти Японии считают случившееся крайне опасным, так как в населенных районах данный инцидент мог нести опасные последствия. Комиссия по авиационным происшествиям прибыла для дальнейшего расследования.

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Автор - Константин Никитин
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