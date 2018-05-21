В Канаде самолет совершил экстренную посадку из-за трещины на лобовом стекле

Воздушное судно авиакомпании Icelandair в ночь на 20 октября совершило экстренную посадку в аэропорту Квебека в Канаде. Причиной посадки стала внезапно появившаяся 20-сантиметровая трещина на стекле пилота.

На борту летательного аппарата находились 155 человек. Судно совершало перелет из Орландо (американский штат Флорида) в столицу Исландии Рейкьявик. Кроме пассажиров в самолете были 7 членов экипажа.

Сообщается, что людей не осведомили о произведенном маневре. После инцидента пассажиры прокомментировали произошедшее. Они заявили, что очень испугались, потому что не понимали, что происходит. Некоторые также находившиеся на борту отмечали похожие чувства. Один из очевидцев в салоне самолета подчеркнул, что его сосед, сидевший у окна, заметно дрожал. Сообщается, что благодаря вовремя предпринятым действиям пилота и других членов экипажа никто из пассажиров не пострадал. Причины, из-за которых на лобовом стекле возникла огромная трещина, пока неизвестны. Сегодня же все 155 человек полетят в Рейкьявик уже сегодня.

Ранее стало известно, что в США самолету пришлось совершить вынужденную посадку. Причиной этого стали проблемы, которые возникли в гидросистеме. В результате инцидента также никто не пострадал