Джордж Лукас был замечен на съемках сериала "Мандалорец"

Джордж Лукас, создатель вселенной «Звездных войн», нередко посещает съемочные площадки, на которых снимаются фильмы о далекой Галактике. Несмотря на продажу прав на «Звездные войны», он следит за всем, что происходит на съемках. Недавно Лукас прибыл на съемки нового сериала по «Звездным войнам», который называется «Мандалорец».

Процессом создания этого сериала руководит Джон Фавро, за которым числиться режиссерская работа фильма «Железный человек». Фавро также пишет сценарий этого сериала. Руководитель проекта говорит, что визит Джорджа Лукаса был для него неожиданностью и приятным сюрпризом ко дню рождения.

В списке режиссеров сериала также будут такие знаменитые имена, как Брайс Даллас Ховард, Тайка Вайтити, Дэйв Филони, Дебора Чоу, Рик Фамуйва и другие. Дэйв Филони, создатель анимационного сериала «Войны клонов», поставит пилотный эпизод. Как сообщают создатели сериала, действия «Мандалорца» будут проходить после падения Галактической империи в финале «Возвращение джедая», но до появления Первого Ордена из седьмого эпизода «Пробуждение силы».

История сериала будет вращаться вокруг одинокого мандалорца-наемника, который живет на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Информации по поводу актерского состава не было, однако есть вероятность, что актер Педро Паскаль, которого зрители могли заметить в сериале «Игра престолов» и в сиквеле фильма «Kingsman», может сыграть главную роль. Точная дата премьеры сериала тоже не сообщается.