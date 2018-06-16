Сингапурские авиалинии установили новый рекорд продолжительности полета

Национальный перевозчик Сингапура установил новый рекорд по длительности перелета между двух стран.

Авиалайнер Airbus 350-900 компании Singapore Airlines побил рекорд по продолжительности полета между двумя финансовыми центрами. После пятилетнего перерыва между авиасообщениями Сингапура и Нью-Йорка полеты возобновились. Рейс SQ22 пробыл в небе 17 часов 52 минуты. Самолет прибыл в пятницу, завершив самый длительный в мире коммерческий перелет.

Для этого полета салон воздушного судна был переоборудован. Руководство приняло решение убрать места эконом-класса, оставив первый класс и «эконом-премиум». Один из пассажиров, Кристофер Алладин, рассказал газете The Bangkok Post, что несмотря на выбор места в классе «эконом-премиум», он чувствовал себя, как будто летел в первом классе. Ему удалось хорошо выспаться и насладиться путешествием. Билет в один конец на этом маршруте стоит $2150 в классе «эконом-преминум». Билет «туда-обратно» в этом классе стоит $3500.

Самолет преодолел расстояние в 16,5 тыс километров. На борту находилось 150 пассажиров. 17 человек составляли члены экипажа.

На втором месте по продолжительности полета занимает перелет по маршруту Окленд — Доха. Время полета занимает 17 часов 40 минут.