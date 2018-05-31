История о семейном кризисе или почему стоит посмотреть фильм "Дикая жизнь"

На экраны выходит американская драма «Дикая жизнь» - режиссерский дебют актера Пола Дано, который также выступил сценаристом и продюсером. Существует несколько причин, по которым этот фильм может заинтересовать зрителя и фаната творчества Дано.

Синопсис этой картины предупреждает зрителя о том, что эта история о разбитом сердце, об ошибках, глупостях и утрате иллюзий, но главной движущей силой остается любовь. Актерский дуэт Джейк Джилленхол и Кэри Миллиган играют семейную пару, которая столкнулась с кризисом в отношениях. 14 летний сын Джо, которого играет Эд Оксельбунд, переживает из-за проблем между мамы с папой, их разногласий, которые приводят к отдаленности.

Актеры, сыгравшие свои роли, рассказали, что они как-будто вспомнили о том, какие бывают семьи, в какие передряги можно попасть и как взаимовыручка и понимание может спасти то, что выстраивал годами. Данная картина является экранизацией романа Ричарда Форда. Так, как действия в фильме разворачиваются в 50-х и 60-х годах, где установлены общепринятые нормы. Здесь женщина является вечной домохозяйкой, которая следит за чистотой и порядком в доме, чтобы он был замечательным в глазах других. Актриса Кэри Миллиган говорит: «Это было навязано обществом и эту тему было интересно изучить».

Режиссер-дебютант Пол Дано говорит, что была проделана невероятная работа над созданием фильма. Он рад своим фильмом и описывает свои чувства как те, что обычно испытывают родители. Джейк Джилленхол исполнил роль сильного и упорного отца, каким был его персонаж в одноименном романе.

В момент просмотра этой драмы, зритель анализирует происходящие события в семье и сравнивает их со своими. Даже на протяжении съемок фильма, Пол Дано сам видел себя во всех троих персонажах. Это может говорит о том, насколько искренний и, местами, личный фильм для режиссера. Со стороны кажется, что главные персонажи являются обычной тихой семьей, проживающей в одноэтажном доме в послевоенное время. Но фильм показывает, что может скрываться за таким семейным портретом и что каждая семья может скрывать в тени от остальных.

В драме также раскрываются переживания мамы 14-летнего Джо. На нее налегли определенные обязательства после того, как она родила ребенка в юном возрасте. После стольких лет правильного образа жизни матери и жены, она понимает, что жизнь проходит мимо нее.