Пропавший без вести кот спустя 3 года вернулся к владелице

По счастливому стечению обстоятельств, кот попал в ветеринарную клинику, где работала его бывшая хозяйка.

Удивительная история воссоединения пропавшего без вести кота и его хозяйки Габриэллы Ариас произошла в Техасе. Девушка рассказала, что питомец потерялся ещё в 2015 году. Она всё перепробовала, чтобы найти любимца, но поиски не увенчались успехом. Она даже публиковала фотографии животного на своих страницах в социальных сетях с просьбой откликнуться, если кто-то найдёт её кота.

Габриэлла Ариас работает в одной из местных ветеринарных клиник. В один день к ней пришёл студент Техасского технологического университета Пейтон МакПик с бездомным чёрным котом. Молодой человек пожаловался, что скоро уезжает и не может оставить животное, о котором заботился месяцами, на произвол судьбы в холодную погоду. Ветеринар обнаружила, что у бездомного животного под кожу был встроен микрочип. На всякий случай просканировав его, Габриэлла обнаружила, что ей в руки вернулся её без вести пропавший кот спустя 3 года. Пейтон МакПик признался, что просто нашёл в Интернете ближайшею ветеринарную клинику, но на деле воссоединил пропавшего кота и его владелицу.