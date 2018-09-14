Туристы столкнулись с 6-метровой белой акулой, поедавшей труп кита

Во время прогулки по воде туристы были шокированы, когда увидели, как две гигантские белые акулы поедали кита.

Морской биолог Джоанна Ярбозски, часто фотографирующая китов и других морских обитателей, столкнулась с необычным в её практике зрелищем. Она находилась в круизе, когда туристам, отдыхавшим вместе с ней, сообщили, что недалеко от них был замечен кит. Отправившись туда, отдыхавшие обнаружили, что труп кита поедают две гигантские белые акулы, одна из которых достигала не менее 6 метров в длину.

Биолог отметила, что морские животные являются прекрасным показателем экологического состояния окружающей среды. А 6-метровая акула, поедавшая кита, доказывает, что вода в штате Массачусетс находится в хорошем состоянии.

В США труп кита помог пассажирам наблюдать редкое явление, но в Австралии тело кашалота стало причиной нападения на 50-летнего мужчину. Отправившись на пляж в Порт-Стивенсе он не ожидал, что во время плавания его руку попытается откусить акула. Его удалось спасти от морского хищника и госпитализировать. Основной причиной нападения акулы на мужчину представители власти назвали труп кашалота, который вымыло на пляж несколькими днями ранее.