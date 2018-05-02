Экс-заместитель британского премьера станет “пиарщиком” Facebook

Цукерберг нанял бывшего лидера британской партии "Либеральные демократы" Ника Клегга, занимавшего должность заместителя премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона в 2010-2015 годах на должность “пиарщика” в Facebook.

Клегг опубликовал пост на своей странице в Facebook, где поделился новостью о том, что он рад стать частью команды, работающей над соцсетью. Также, он подчеркнул, что после 20 лет работы в среде европейской политики такая смена профиля станет для него необычным приключением.

Бывший политик занял место Эллиота Шрейджа, который около 10 лет проработал в компании. Шрейдж покинул данный пост после громкого скандала, связанного с передачей данных.

Британец будет заниматься вопросами, которые касаются информационного сопровождения и глобальных вопросов. Помимо этого, перед Клеггом стоит задача помочь компании выяснить влияние социальных сетей на процессы демократического характера, а также найти ту тонкую грань, которая разделяет свободу самовыражения и действия, которые нужно пресекать на законном уровне.

Также стало известно, что Цукерберг принял решении о приглашении бывшего политика в компанию для укрепления своих связей в Брюсселе.

Тем временем в Башкирии суд оштрафовал местного блогера за оскорбление сотрудника МВД. Теперь блогеру необходимо оплатить 4 тысячи и удалить оскорбительный пост со своей страницы в Facebook.