Женщина, подбросившая ребёнка незнакомцам, попала на видео в США

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Инцидент произошёл в округе Монтгомери, Хьюстон, Техас, США. Женщина заявляет, что подбросила ребёнка случайно.

Происшествие произошло поздно вечером в среду, 17 октября. На видео, которое опубликовала местная полиция, попала подруга семьи мальчика. Мама 2-летнего ребёнка в тот день находилась в больнице. Она попросила подругу отвезти мальчика домой, где его ждал отец. Однако, по неизвестным пока причинам, подруга семьи впопыхах принесла ребёнка на порог незнакомцам, постучала в дверь и так же быстро исчезла, не дождавшись появления хозяев.

Сейчас женщину разыскивают полицейские. Мальчика отдали родителям. Дело подруги семьи передадут в суд по обвинению в отказе от воспитания ребёнка. Однако, поскольку женщина не является официальным опекуном 2-летнего малыша, следователи могут заменить обвинения на похищение.

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Автор - Олеся Куприна
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