Женщина, подбросившая ребёнка незнакомцам, попала на видео в США

Инцидент произошёл в округе Монтгомери, Хьюстон, Техас, США. Женщина заявляет, что подбросила ребёнка случайно.

Происшествие произошло поздно вечером в среду, 17 октября. На видео, которое опубликовала местная полиция, попала подруга семьи мальчика. Мама 2-летнего ребёнка в тот день находилась в больнице. Она попросила подругу отвезти мальчика домой, где его ждал отец. Однако, по неизвестным пока причинам, подруга семьи впопыхах принесла ребёнка на порог незнакомцам, постучала в дверь и так же быстро исчезла, не дождавшись появления хозяев.

@MCTXSheriff investigating abandoned child.

Deputies are hoping the public can help identify the woman in the video and pictures. She abandoned a two year old child at a residence in south Montgomery County last night. pic.twitter.com/5KGBO1kfzJ