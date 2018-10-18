Спецслужбы Германии предотвратили крупный теракт ИГ

Как стало известно, террористы планировали нападение с 2016 года.

Спецслужбам Германии удалось предотвратить один из самых масштабных терактов ИГ* (запрещена в России). Как стало известно, сложнейшая операция по выявлению и нейтрализации террористов длилась около года.

Согласно полученным данным, ключевую роль в подготовке террористических действий играла семейная пара, которая в 2015 году переехала в Сирию. Эта семья должна была помочь трем преступникам проникнуть на территорию страны.

Ключевую роль в нахождении террористов сыграла немка по имени Марсия М. Ранее женщина приняла ислам, после чего начала массовую вербовку немецких женщин, склоняя их выходить замуж за исламских боевиков. Вербовку она проводила в интернете, пока сама находилась в Ракке. Так, одной из очередной “жертв” вербовщицы стала служащая Федеральной службы защиты конституции страны.

После этого, сотрудники спецслужб стали прослеживать переписки террористов, что помогло предотвратить теракты на ранних этапах.

Как стало известно, целью террористов был крупный музыкальный фестиваль.

Напоминаем, что 17 октября в керченском СУЗе произошло нападение на студентов. Один из учеников открыл стрельбу, из-за которой погибло 20 человек.