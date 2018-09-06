Беременная Меган Маркл подарила принцу Гарри необычное черное кольцо

Беременная Меган Маркл в честь первого королевского тура в Австралию подарила принцу Гарри черное кольцо, утверждают американские СМИ.

Недавно принц Гарри в рамках королевского тура был замечен с новым черным металлическим кольцом на пальце, что вызвало массу обсуждений в социальных сетях. Герцог Сассекский, известный тем, что всегда носит драгоценности с сентиментальным смыслом, а потому черное кольцо на палец надел не случайно. Поклонники утверждают, что кольцо является подарком от его супруги Меган Маркл.

Сообщается, что необычное кольцо на самом деле является фитнес- трекером, который считает пройденные за день шаги и вычисляет потраченные калории. По словам специалистов, такой подарок для супруга обошелся Меган Маркл в 275 фунтов стерлингов, что в переводе составляет 510 американских долларов.