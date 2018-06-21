Голодный призрак хозяйничает в ночном клубе, устроенном в бывшей тюрьме

Сотрудники заведения отказываются заходить в помещения, где были замечены проказы духа.

Напуганные менеджеры ночного клуба в Ноттингеме связались со специалистами по потусторонним явлениям и рассказали о необычном происшествии. На камерах внутреннего наблюдения они заметили, что в нерабочие часы, когда в кухонном отделении никого из персонала нет, начинают открываться холодильник. Система устроена так, что на пульт дежурного приходит сигнал о незакрытом агрегате. Сотрудники ночного клуба проверяли кухню, видели открытый холодильник и никого там не обнаруживали. Предположение о том, что это могла быть чья-то шутка, сразу же отмели, убедившись в безлюдности этой части здания.

Менеджеры клуба предположили, что в заведении, устроенном в бывшей тюрьме, хозяйничает призрак. Тюрьма была закрыта ещё в конце XIX века, но призрак умершего в ней заключённого может до сих пор досаждать новым владельцам здания. Персонал ночного клуба советует охотникам за привидениями проверить в подвале комнату с решётками на окнах. По их мнению, там может находиться голодный призрак, регулярно наведывающийся к холодильнику и забывающий его закрывать.