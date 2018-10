В Колорадо дикий медведь открыл двери припаркованной машины и забрался внутрь

Хозяин автомобиля рассержен, что животное проявило ужасное безразличие и не закрыло за собой дверь.

Семейная пара из американского города Боулдер в штате Колорадо были очень озадачена, когда в воскресное утро увидели, что три двери их припаркованного на заднем дворе фургона открыты настежь, пока на улице бушует метель. Сперва молодые люди подумали, что кто-то попытался унести всё ценное из автомобиля, но после проверки записей с видеонаблюдения они обнаружили, что в их машину посреди ночи пытался пробраться дикий медведь.

This occurred over the weekend at one of our Rocky Mountain contingent's houses. Delicate in the way he opens all the doors, brutal indifference in remembering to shut them 😆🐻. @nest #caughtonNestCam @dailycamera @KyleClark https://t.co/dZ1YmH8bmY