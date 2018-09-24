В Колорадо дикий медведь открыл двери припаркованной машины и забрался внутрь

Сегодня, 09:08 \\ В мире

Хозяин автомобиля рассержен, что животное проявило ужасное безразличие и не закрыло за собой дверь.

Семейная пара из американского города Боулдер в штате Колорадо были очень озадачена, когда в воскресное утро увидели, что три двери их припаркованного на заднем дворе фургона открыты настежь, пока на улице бушует метель. Сперва молодые люди подумали, что кто-то попытался унести всё ценное из автомобиля, но после проверки записей с видеонаблюдения они обнаружили, что в их машину посреди ночи пытался пробраться дикий медведь.

На записи видно, как медведь медленно приближается к заснеженному фургону и быстро и аккуратно открывает переднюю пассажирскую дверь. Пользователи отметили, что у животного явно присутствует опыт по взлому автомобиля. На несколько секунд медведь забрался внутрь салона машины, но почти сразу прыгает обратно в снег. Затем животное крутиться по другую сторону фургона и открывает водительскую и пассажирскую двери. После этого медведь быстрыми шагами удаляется в темноту с пустыми руками, оставляя все двери широко распахнутыми.

Видео было опубликовано владельцем фургона Джоном Вильлегасом. В посте он написал: «Нелепо, что он открыл все двери и проявил жёсткое безразличие, не закрыв их». Хозяин автомобиля указал, что двери оставались открытыми в течение минимум трёх часов, но никакого реально ущерба это не нанесло.

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Автор - Марина Фёдорова
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