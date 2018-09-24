В Колорадо дикий медведь открыл двери припаркованной машины и забрался внутрь

Хозяин автомобиля рассержен, что животное проявило ужасное безразличие и не закрыло за собой дверь.

Семейная пара из американского города Боулдер в штате Колорадо были очень озадачена, когда в воскресное утро увидели, что три двери их припаркованного на заднем дворе фургона открыты настежь, пока на улице бушует метель. Сперва молодые люди подумали, что кто-то попытался унести всё ценное из автомобиля, но после проверки записей с видеонаблюдения они обнаружили, что в их машину посреди ночи пытался пробраться дикий медведь.

This occurred over the weekend at one of our Rocky Mountain contingent's houses. Delicate in the way he opens all the doors, brutal indifference in remembering to shut them 😆🐻. @nest #caughtonNestCam @dailycamera @KyleClark https://t.co/dZ1YmH8bmY — Red Van Workshop (@RedVanWorkshop) October 15, 2018

На записи видно, как медведь медленно приближается к заснеженному фургону и быстро и аккуратно открывает переднюю пассажирскую дверь. Пользователи отметили, что у животного явно присутствует опыт по взлому автомобиля. На несколько секунд медведь забрался внутрь салона машины, но почти сразу прыгает обратно в снег. Затем животное крутиться по другую сторону фургона и открывает водительскую и пассажирскую двери. После этого медведь быстрыми шагами удаляется в темноту с пустыми руками, оставляя все двери широко распахнутыми.

Видео было опубликовано владельцем фургона Джоном Вильлегасом. В посте он написал: «Нелепо, что он открыл все двери и проявил жёсткое безразличие, не закрыв их». Хозяин автомобиля указал, что двери оставались открытыми в течение минимум трёх часов, но никакого реально ущерба это не нанесло.