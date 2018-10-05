Принц Гарри пытается подсознательно защитить беременную Меган Маркл

Специалист по языку тела Джуди Джеймс утверждает, что герцогиня Сассекская не ободряет гиперопеку мужа.

Проанализировав фотографии с недавнего мероприятия с участием герцога и герцогини Сассекских, эксперт по языку тела Джуди Джеймс заявила, что Меган Маркл чувствую себя расслабленной и энергичной, а то время как принц Гарри проявляет невербальные признаки тревоги. Мужчина ещё не свыкся с тем, что он скоро станет отцом, но подсознательно пытается защитить возлюбленную. Напряжение также прослеживалось, когда во время утра по Австралии паре пришлось тренироваться принимать роды на манекене.

На одном из снимков жизнерадостная Меган Маркл с лучезарной улыбкой спешит к журналистам и поклонникам, в то время как держащий её за руку принц Гарри пытается затормозить девушку и неосознанно кладёт руку на свой живот. Такой жест эксперты расценили как сосредоточенность на возможном источнике опасности. На следующем фоно видно, на что направлены беспокойства наследника британской короны. Когда Меган Маркл беззаботно смеётся, принц Гарри очень хмуро и озадаченно смотрит на супругу и показывает журналистом рукой знак «стоп». В это время актриса пытается ухватиться за его локоть, чтобы тот опустил руку, давая понять, что она беременная, а не больная и не нуждается в гиперопеке.