В США начало прогрессировать неизлечимое заболевание

Американцы находятся в жизненно опасном положении. Сообщается, что на территории государства появился недуг под названием острый вялый миелит.

Его особенность отличается в том, что он неизлечим и вакцины от него также не предусмотрено. Среди причин возникновения и факторов влияния развития болезни специалисты называют вирусы, токсины и генетические отклонения. На данный момент зарегистрирована масса случаев в 22 округах Соединённых Штатов Америки.

Основная масса пациентов - это дети средним возрастом в четыре года. Аналитики не могут порадовать обнадёживающими прогнозами - они отмечают, что заболевание будет прогрессировать и охватывать большее количество населения. Известно, что острый вялый миелит поражает спинной мозг и может привести к пожизненному параличу.