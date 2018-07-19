Новый "Титаник" выйдет в первый рейс в 2022 году

Создатели одного из самых больших лайнеров для океанических вод рассказали о предположительной дате спуска на воду.

Сообщается, что копия известного своей печальной судьбой "Титаника" осуществит свой первый рейс в 2022 году. Путешествие начнётся в Дубаях, откуда судно две недели будет плыть до конечной точки.

Согласно заявлению председателя компании Blue Star Line Клайва Палмера, в дальнейшем корабль будет перевозить пассажиров между Нью-Йорком и Саутгемптоном, находящемся в Англии.

Известно, что о строительстве корабля впервые стало известно ещё 6 лет назад. Лайнер получит практически идентичное с "Титаником" внутренне оснащение и полностью воссозданный интерьер. Борт оборудован современной системой безопасности, а сам корабль обойдётся в 500 миллионов долларов. Отмечается, что на судне смогут разместить 2400 пассажиров и 900 членов экипажа.