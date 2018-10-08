Канада легализовала употребление марихуаны

Ещё одно государство разрешило употребление запрещённых веществ.

Так, после Уругвая Канада легализовала марихуану для использования в рекреационных целях. Известно, что среди сообщества "большой семёрки" страна стала первой, где можно употреблять данный наркотик. Именно это пообещал Джастин Трюдо в своей предвыборной программе, и слово политик сдержал.

Согласно законопроекту, любой совершеннолетний гражданин может приобрести, хранить и распространять каннабис объёмом не более 30 граммов. Кроме того, канадец имеет возможность выращивать растение на своём участке, но на этот пункт имеется ограничение - должно быть не более четырёх саженцев.

Ранее стало известно, что пассажирам Канады позволили проносить марихуану на борт авиалайнера также до 30 граммов - разрешение распространяется на все внутренние рейсы.