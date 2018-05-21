Беременность Меган Маркл может навредить её браку с принцем Гарри – эксперт

Эксперт по семейным отношениям Трейси Кокс считает, что Меган Маркл забеременела слишком рано, всего спустя два месяца после свадьбы. Именно спешка завести ребенка, может довести до развода королевскую пару, говорит Кокс.

По словам опытного сексолога и специалиста по семейным отношениям Трейси Кокс, она серьезно опасается за брак герцогов Сассекских, которые недавно сообщили, что впервые станут родителями. По мнению эксперта, беременность Меган Маркл может навредить её браку с принцем Гарри, так как пара не успела «пожить для себя» именно в браке.

Заботы о ребенке, постродовая депрессия и новые обязанности могут отрицательно отразиться на отношениях Меган и Гарри, говорит Трейси Кокс. Специалист утверждает, что молодожены должны прожить в раке не меньше одного года, а только потом заводить ребенка, чтобы иметь крепкую семью.