На территории Азии стало известно о преступлении, связанном с запрещёнными веществами.

Так, в самом сердце Китая правоохранительные органы задержали группировку наркоторговцев из 26 человек. Сообщается, что они прятали метамфетамин в раках, которы продаются на всех улицах государства как обыкновенное лакомство.

Во время допроса один из арестованных рассказал, что каждый раз сигналом к действиям произносилась кодовая фраза "я хочу поесть раков". Если же клиенту был необходим грамм метамфетамина, то он заказывал 5 килограммов особей. Сообщается, что Китай занимает лидирующую позицию среди производителей раков по всему миру.

Как сообщает представитель Министерства сельского хозяйства, за последние 10 лет показатель производства ракообразных повысился в 4 раза. А в провинции Хубэй проводится ежегодный фестиваль лакомства.