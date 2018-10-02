Меган Маркл рассказала, как пережила первый триместр беременности

Герцогиня Меган Маркл публично сообщила о своем положении уже в начале второго триместра. Недавно знаменитость призналась, как проходит её первая беременность.

Меган Маркл рассказала поклонникам, как пережила первый триместр беременности и как теперь справляется со своим организмом, когда путешествует по всему миру в рамках королевского тура. По словам герцогини, она чувствует себя «довольно хорошо», даже несмотря на изнурительный график ее первого крупного зарубежного тура.

Также Маркл заявила, что в последнее время она живет и работает буквально на адреналине. Кроме того, экс-актриса сообщила, что уже чувствует усталость от путешествий, но планирует завершить последние 16 дней королевского тура и посетить острова южной части Тихого океана вместе со своим супругом принцем Гарри.