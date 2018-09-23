Британские СМИ назвали самые вероятные имена для ребенка Меган Маркл

На днях Меган Маркл порадовала поклонников королевской семьи новостью о своей беременности. Теперь фанаты гадают, как герцогиня назовет своего первенца.

Британские СМИ поспешили назвать самые вероятные имена для совместного малыша Меган Маркл и её мужа принца Гарри. Самым популярным именем для девочки поклонники считают именно Диана, в честь погибшей матери принцев Уильяма и Гарри. Также девочку могут назвать Елизаветой или Викторией, на честь британских королев.

Если же герцоги Сассекские станут родителями мальчика, то его могут назвать Артуром, Уильямом, Джеймсом или Чарльзом, в честь отца принца Гарри. Также имя малыша может быть американским, поскольку Меган Маркл родилась на территории США, передают журналисты.