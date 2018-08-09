Японский блогер сыграл на вотерфоне и собрал 2,3 миллиона просмотров

На просторах Сети появилось новое видео от азиатского контент-мейкера.

Так, японский блогер и ярый поклонник фильмов ужасов опубликовал ролик, в котором играет на оригинальном музыкальном инструменте - вотерфоне. В основном его применяют для того, чтобы создать зловещую и тяжёлую атмосферу в кинокартине - без него лента в стиле хоррор не сможет полноценно таковой называться. Устройство может издавать звуки гудения, воя, скрежета и жуткого звона.

Предполагается, что вотерфон носит такое название из-за своей конструкции - он состоит из чаши-резонатора, наполненной водой. Его использовали для съёмок "Матрицы", "Полтергейста" и "Впусти меня". Сейчас видео набрало практически 2,3 миллиона просмотров, а пользователи отмечают, что несмотря на звуки, которые леденят душу, им хочется переслушивать это вновь и вновь.

Более того - одна из впечатлительных подписчиц отметила, что несколько ночей подряд видела женщину в белом платье.