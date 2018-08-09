Японский блогер сыграл на вотерфоне и собрал 2,3 миллиона просмотров
На просторах Сети появилось новое видео от азиатского контент-мейкера.
Так, японский блогер и ярый поклонник фильмов ужасов опубликовал ролик, в котором играет на оригинальном музыкальном инструменте - вотерфоне. В основном его применяют для того, чтобы создать зловещую и тяжёлую атмосферу в кинокартине - без него лента в стиле хоррор не сможет полноценно таковой называться. Устройство может издавать звуки гудения, воя, скрежета и жуткого звона.
ホラー映画などの不気味なシーンでおなじみのアノ効果音、実はこの楽器"Waterphone"で作られてるんです— あるぱか (@CyaUtsuLshiTro) October 11, 2018
弦で擦ったり、手で叩いたり、ゴムで擦ったり、ヘラで叩いたり何をしても不気味な音が鳴るこの楽器の造形自体がすでに不気味！！ pic.twitter.com/fQiK5RiQ9Y
Предполагается, что вотерфон носит такое название из-за своей конструкции - он состоит из чаши-резонатора, наполненной водой. Его использовали для съёмок "Матрицы", "Полтергейста" и "Впусти меня". Сейчас видео набрало практически 2,3 миллиона просмотров, а пользователи отмечают, что несмотря на звуки, которые леденят душу, им хочется переслушивать это вновь и вновь.
Более того - одна из впечатлительных подписчиц отметила, что несколько ночей подряд видела женщину в белом платье.