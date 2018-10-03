Турецкая полиция полагает, что пропавшего саудовского журналиста могли растворить в кислоте

Полиция рассматривает фантастическую версию о том, что Хашукджи могли растворить в кислоте.

Полицейские Турции, которые занимаются расследованием о пропаже саудовского журналиста Джамаля Хашукджи выдвинули версию, которая ранее считалась слишком фантастической.

В ходе расследования специалисты все больше и больше склоняются к версии, что оппозиционный журналист был убит, а его тело было уничтожено с помощью серной кислоты.

Об этом 15 октября сообщили местные СМИ.

Напоминаем, что Джамаль Хашукджи, который на протяжении двух лет проживал в Америке и работал на Washington Post, бесследно исчез после того, как вошел в саудовское консульство в Стамбуле.

Напоминаем, что Трамп объявил, что Саудовскую Аравию будет ждать очень суровое наказание, если выяснится, что к пропаже журналиста власти имеют дело.

После этого, Трамп послал госсекретаря на встречу с саудовским королем. Стало известно, что король тесно сотрудничает с властями Турции относительно расследования.