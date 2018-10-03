Турецкая полиция полагает, что пропавшего саудовского журналиста могли растворить в кислоте

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Полиция рассматривает фантастическую версию о том, что Хашукджи могли растворить в кислоте. 

 Полицейские Турции, которые занимаются расследованием о пропаже саудовского журналиста Джамаля Хашукджи выдвинули версию, которая ранее считалась слишком фантастической. 

В ходе расследования специалисты все больше и больше склоняются к версии, что оппозиционный журналист был убит, а его тело было уничтожено с помощью серной кислоты. 

Об этом 15 октября сообщили местные СМИ. 

Напоминаем, что Джамаль Хашукджи, который на протяжении двух лет проживал в Америке и работал на Washington Post, бесследно исчез после того, как вошел в саудовское консульство в Стамбуле. 

Напоминаем, что Трамп объявил, что Саудовскую Аравию будет ждать очень суровое наказание, если выяснится, что к пропаже журналиста власти имеют дело. 

После этого, Трамп послал госсекретаря на встречу с саудовским королем. Стало известно, что король тесно сотрудничает с властями Турции относительно расследования.

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Автор - Тереза Кёльн
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