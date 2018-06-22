В Японии все больше набирают популярность “уроки по плачу”

В Японии все чаще сотрудников и школьников отправляют на необычные уроки, которые помогают бороться со стрессом.

В Японии все больше набирает популярность такая практика снятия стресса, как плач.

Хидефуми Ёшида, который называет себя учителем по плачу рассказывает, что стресс, которые зарабатывают люди на работе и в школах необходимо снимать, чтобы не доводить до состояния психических расстройств. Ёшида, который ранее был учителем средней школы, поясняет, что именно слезы помогают лучше всего бороться со стрессом, даже больше, чем сон или смех.

В связи с этим, он начал проводить “занятия по плачу”. У учителя возникла эта идея после того, как один из его учеников расплакался прям во время занятия.

Так, он ведет подобные уроки с 2014 года. Ёшида рассказывает, что для подобных занятий нужна особая, располагающая атмосфера. Учитель рассказывает, что подобной атмосферы можно просмотром сентиментальных фильмов, грустной музыкой и книгами. Так, во время одного из занятий, ученики смотрели печальный фильм, а после этого, писали по нему эссе, чтобы спровоцировать слезы.

Также стало известно, что к 2020 году планируется начать выдавать электронные визы. Сначала данная функция будет доступна только туристам из Китая, а позднее и со всего мира.