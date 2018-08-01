“Королева в 93 года”: В Израиле назвали “Мисс, пережившая Холокост”

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Конкурс красоты для всех женщин, которым удалось пережить ужасные события в Освенциме, ежегодно проходит в Израиле с 2012 года. 

 В Израиле прошел уже шестой конкурс “Мисс, выжившая в Холокосте”. По началу направление и тематика конкурса красоты встретила много критики и осуждения, его даже называли издевательством над воспоминаниями о трагических событиях. 

В этом году конкурс проходил в городе Хайфа. Сообщается, что самой молодой участнице было 74 года. 

Титул получила 93-летняя жительница Польши Това Рингер. Она рассказала, что ей удалось выжить в Освенциме несмотря на то, что там погибли ее родители и сестры. 

По словам самой “королевы”, она очень рада, что ей удалось принять участие в подобном мероприятии. Она призналась, что осталась совсем одна, так как никто не выжил. Она делится, что очень счастлива из-за того, что ей удалось пообщаться с очень доброжелательными людьми. 

Как отмечают сами создатели конкурса, он был создан для того, чтобы все женщины, которые пережили эту ужасную трагедию, могли почувствовать себя лучше и подарить счастье от восторга и восхищения со стороны зрителей. 

Анджей Дуда, президент Польши заявил, об обязанности каждого гражданина страны нести в мир правду в Холокосте.  

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Автор - Тереза Кёльн
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