“Королева в 93 года”: В Израиле назвали “Мисс, пережившая Холокост”

Конкурс красоты для всех женщин, которым удалось пережить ужасные события в Освенциме, ежегодно проходит в Израиле с 2012 года.

В Израиле прошел уже шестой конкурс “Мисс, выжившая в Холокосте”. По началу направление и тематика конкурса красоты встретила много критики и осуждения, его даже называли издевательством над воспоминаниями о трагических событиях.

В этом году конкурс проходил в городе Хайфа. Сообщается, что самой молодой участнице было 74 года.

Титул получила 93-летняя жительница Польши Това Рингер. Она рассказала, что ей удалось выжить в Освенциме несмотря на то, что там погибли ее родители и сестры.

По словам самой “королевы”, она очень рада, что ей удалось принять участие в подобном мероприятии. Она призналась, что осталась совсем одна, так как никто не выжил. Она делится, что очень счастлива из-за того, что ей удалось пообщаться с очень доброжелательными людьми.

Как отмечают сами создатели конкурса, он был создан для того, чтобы все женщины, которые пережили эту ужасную трагедию, могли почувствовать себя лучше и подарить счастье от восторга и восхищения со стороны зрителей.

Анджей Дуда, президент Польши заявил, об обязанности каждого гражданина страны нести в мир правду в Холокосте.