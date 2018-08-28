Ученые: Манго является лучшим средством против старения кожи

Сегодня, 14:17 \\ В мире

Группа ученых из Кореи сообщили, что манго может заменить дорогостоящие маски для лица и инъекции ботокса. Медики говорят, что данный тропический фрукт прекрасно борется с морщинами.

Ученые провели исследование, в котором доказали, что манго является лучшим средством против старения кожи, если данный тропический фрукт употреблять регулярно. Дело в том, что манго прекрасно борется с первыми морщинами и хорошо маркирует глубокие морщины, а также убирает покраснение на лице и даже черные точки.

Исследования показали, что манго превосходно удерживает питательный природный коллаген в клетках кожи, из-за чего лицо всегда выглядит свежим и отдохнувшим. Автор исследования Вивьен Фам призвала женщин и мужчин после 30 лет регулярно по утрам употреблять по одному манго.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

Сотрудники McDonald's отказались давать пожарным бесплатные напитки

В Великобритании пожарным сотрудники McDonald's отказались бесплатно подать напитки, после того, как специалисты справились с огромным пожаром.

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

В США полицейским нельзя смотреть на новые iPhone подозреваемых

Спустя месяц после выхода новой линейки смартфонов от корпорации Apple вышло очень...

«Старческая деменция»: Фанаты поставили Любови Успенской неутешительный диагноз

Неадекватное поведение звезды вызвало у поклонников беспокойство и отвращение...

В Японии на крышу частного дома упал метеорит

В Японии упал горящий камень на частный дом, который в итоге оказался метеоритом. Данные...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ