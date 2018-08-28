Ученые: Манго является лучшим средством против старения кожи

Группа ученых из Кореи сообщили, что манго может заменить дорогостоящие маски для лица и инъекции ботокса. Медики говорят, что данный тропический фрукт прекрасно борется с морщинами.

Ученые провели исследование, в котором доказали, что манго является лучшим средством против старения кожи, если данный тропический фрукт употреблять регулярно. Дело в том, что манго прекрасно борется с первыми морщинами и хорошо маркирует глубокие морщины, а также убирает покраснение на лице и даже черные точки.

Исследования показали, что манго превосходно удерживает питательный природный коллаген в клетках кожи, из-за чего лицо всегда выглядит свежим и отдохнувшим. Автор исследования Вивьен Фам призвала женщин и мужчин после 30 лет регулярно по утрам употреблять по одному манго.