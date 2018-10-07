Алек Болдуин призвал американцев свергнуть власть республиканцев в США

Актер призвал американцев лишить власти Республиканскую партию и рассказал, что республиканцы подавляют демократическую партию.

Американский актер Алек Болдуин, который известен многим своими сатирическими пародиями на Трампа, призвал “свергнуть” Трампа и Республиканскую партию с власти.

Об этом актер заговорил на благотворительном ужине, который был организован по поводу сбора средств для Демократической партии.

Болдуин говорил о том, что изменения власти проходят в Америке всегда только формальным и официальным способом. Он призвал всех внести свой вклад в будущее страны на ближайших промежуточных выборах.

Как говорит сам актер, Республиканская партия несет для США больше вреда, чем пользы. Болдуин считает, что озабоченность миграционной политикой сильно отвлекает власти от работы над более важными для страны аспектами.

В заключение актер призвал всех американцев не оставаться в стороне и избавить страну от власти Трампа и его партии.

Ранее актера начали обвинять в расизме из-за его роли Трампа в комедийном шоу. Болдуин сделал неоднозначное заявление, сказав о том, что его стало любить больше чернокожих после начала исполнения роли американского лидера. Актера обвинили в том, что актер настолько вжился в роль Трампа, что сам начинает в него превращаться.