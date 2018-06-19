"Как одуванчик в воде": В Китае нашли редкую пресноводную медузу

Накануне в Азии был обнаружен вид особей, которые не могут обитать в морской воде и нечасто появляются людям.

Сообщается, что в центральном Китае нашли редких пресноводных медуз на территории водохранилища. Согласно заявлению исследователей, данный экземпляр обитает на планете более 100 миллионов лет. Отмечается, что особь похожа на одуванчик в воде. Учёные были крайне взволнованы, так как сразу стало понятно, что они столкнулись с редкой медузой.

Известно, что данные медузы являются крайне чувствительными не только к окружающей среде, но и к воде, в которой они находятся. Всего в мире насчитывают 11 пресноводных видов, 9 из них были обнаружены на территории Китая. Правительство страны в последнее время активно занимается улучшением качества содержимого водохранилища, которое играет важную роль в отведении воды "с юга на север".