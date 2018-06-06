Уфологи: Загадочные НЛО устроили фейерверк в небе над Альбукерке

Американские уфологи предоставили для массового просмотра уникальные кадры, на которых запечатлено НЛО. Сообщатся, что летающая тарелка излучала не только сияние, но и целый фейерверк.

Охотники за НЛО из американской организации Mufon проинформировали, что на юго-западе США в городе Альбукерке в ночном небе появился настоящий загадочный НЛО, который устроил в воздухе целое световое шоу. Очевидцы сообщили, что видели вокруг неопознанного объекта яркий фейерверк.

Уфологи подтвердили слова американцев и заявили, что ранее с подобным никогда не сталкивались. Более того, специалисты стали утверждать, что подобные НЛО являются результатом приближения к Земле смертельной планеты Нибиру.