Детский день рождения в Техасе закончился смертельной перестрелкой

Сообщается, что в ходе перестрелки погибло четыре родственника.

В Техасе во время проведения детского праздника произошло ужасающее происшествие.

Во время празднования дня рождения одного из детей, члены семей начали разгоряченный спор. Затем словесный конфликт перерос в настоящую перестрелку.

Как стало известно, во время потасовки четверо мужчин получили ранения, не совместимые с жизнью и скончались на месте. Их возраст варьируется от 20 до 62 лет.

О точных причинах конфликта на данный момент не сообщается.

Напоминаем, что в ночь на 14 октября, двое неизвестных напали на сотрудников полиции в Бельгии. По полицейским был открыт огонь, когда они намеривались проверить подозрительный автомобиль. Оба полицейских находятся в госпитале с огневыми ранениями. Власти Бельгии требуют как можно скорее найти преступников и быть непреклонными по отношению к ним.