В Китае плохих продажников заставили бегать по улице в трусах

Такое наказание выбрал для плохих сотрудников директор. Само наказание было снято на камеру.

В Китае руководители одного из фитнес-центров решили достаточно необычно наказать своих менеджеров за плохие показатели продаж.

Так, в сеть попало видео, как 40 раздетых то трусов мужчин бегают по улицам города Цзянмынь. Женскую часть компании ждала другая участь - их заставили отжиматься.

Сами “продажники” рассказали, что данное наказание ничуть их не обидело, наоборот, его назвали заслуженным за тот позор, который пришлось пережить руководителю. Помимо этого, один из участников “пробежки” поделился, что это было очень хорошее испытание для них.

В рамках законодательства такие наказания запрещены в Китае, но многих руководителей это никак не останавливает. Напротив, многие директора применяют подобные меры для поддержания дисциплины или наказания.

Тем временем в китайской провинции Хунань один из воспитанников школы-интерната был наказан за разговоры во время дневного сна. За это воспитатель приказал парню прыжками забраться на 20-метровый холм. По достижению вершины подросток потерял сознание, в больнице констатировали его смерть.